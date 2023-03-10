В Челябинске 18‑летнему парню вынесли приговор за обман пенсионеров на 1,2 млн рублей

Мошенник действовал по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 18-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в 2022 году виновный начал работать курьером в преступной схеме. Соучастник звонил пожилым людям, сообщал, что их родственник попал в ДТП и нужно заплатить с целью избежать уголовной ответственности. Подсудимый получал адрес жертвы, забирал деньги, часть из которых оставлял себе, остальное переводил соучастнику.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — рассказали в прокуратуре.

Также виновный должен возместить 1,2 миллиона рублей двум обманутым пенсионеркам.