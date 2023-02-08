В Озерске задержали одну из участниц мошеннической схемы «родственник попал в ДТП»

Аферисты обманули 84-летнюю женщину на 250 тысяч рублей

Телефонные мошенники оставили без крупной суммы пожилую жительницу Озерска. Пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей. Когда к делу подключилась полиция, удалось выйти на след 47-летней озерчанки. Та выполнила в цепочке роль курьера за определенный процент, сообщили в ГУМВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонила якобы ее внучка и, рыдая, попросила передать ей 250 тысяч рублей. Псевдородственница утверждала, что совершила ДТП, в которой пострадал водитель другой машины, и теперь ему нужна дорогостоящая операция. Передать нужную сумму пенсионерка должна была через «знакомую».

После того, как деньги были отданы, мошенники продолжили звонить женщине и требовать новые суммы денег. Обзвонив своих родственников и поняв, что вся история — попросту обман, озерчанка обратилась в полицию. Там выяснили, что «знакомой» лже-внучки оказалась 47-летняя озерчанка. Она хотела подзаработать, поэтому полученные деньги перевела мошенникам, а себе оставила процент.

В отношении задержанной следствием УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.