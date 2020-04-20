В Челябинске 17-летний мотоциклист пострадал в аварии

Юный гонщик столкнулся с легковушкой.



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В Металлургическом районе Челябинска столкнулись легковушка и мотоцикл. В аварии пострадал подросток. Инцидент произошёл в субботу, 18 апреля, возле дома 24 на улице Балканская. По данным ГИБДД столкновение случилось в 13:30 минут. 64-летний водитель «Рено Клио» не уступил дорогу мотоциклу, за рулём которого был 17-летний подросток.



«Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем „Рено Клио“, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом „Патрон Аеро 125“ под управлением водителя 2003 года рождения. В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения»,— рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Сергей Луценко.

Отметим, что всего в Челябинске за прошедшие выходные было зарегистрировано четыре ДТП. Госавтоинспекция города напоминает всем водителям мотоциклов и мопедов, что, двигаясь по улицам города необходимо строго соблюдать ПДД и скоростной режим. Мотоцикл может быть незаметен другими водителями из-за своих габаритов. Также в ГИБДД напомнили, что ношение шлема во время управления является обязательным.