Крупная коммунальная авария произошла в Челябинске

В результате ЧП в больницу попали два человека.

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Крупная коммунальная авария произошла в частном секторе Ленинского района в Челябинске. В результате несколько человек пострадали и были госпитализированы. Подробнее об инциденте рассказали в администрации города.

Рано утром 9 мая на тепловых сетях по улице Дзержинского произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате ЧП пострадали три человека: две женщины и мужчина.

«65-летний мужчина и 40-летняя женщина госпитализированы в ГКБ № 6 с ожогами 3а и 3б степени голени и стоп. Также медики осмотрели и оказали помощь 86-летней женщине, которая получила ожог 2 степени стоп. От госпитализации она отказалась»,— рассказали в мэрии.

Кроме людей в результате аварии пострадали более 30 домовладений. Специалисты компании АО «УСТЭК-Челябинск», которой принадлежит теплоноситель, уже со вчерашнего дня начали придомовой обход, чтобы установить масштаб ущерба и возместить убытки.

«Все объекты компании АО „УСТЭК-Челябинск“ застрахованы, поэтому, если вследствие инцидента здоровью или имуществу граждан нанесён ущерб, он будет возмещён страховой компанией в установленном законом порядке»,— напомнили в пресс-службе администрации.

В настоящий момент прорыв локализован, горячее водоснабжение всем потребителям Ленинского района восстановлено.