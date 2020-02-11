Трое погибли, пострадал ребёнок: смертельная авария под Верхнеуральском

В больницу доставлены пять человек.

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Смертельное ДТП произошло этим утром, 11 февраля, в Верхнеуральском районе. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, пострадали пятеро, в том числе — 4-летний ребёнок.

Авария случилась около 6 часов утра на 101 километре дороги Южноуральск-Магнитогорск. По предварительным данным, на встречную полосу выехал «Форд Фокус». Им управлял водитель 1989 года рождения. Машина врезалась в «Haval», который двигался в противоположном направлении. За рулём находился мужчина 1961 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле „Форд“ водитель и пассажирка 1960 года рождения от полученных травм скончались на месте, пассажир автомобиля „Форд“, мужчина, госпитализирован»,— сообщают в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

В автомобиле «Haval» находились пять человек. Погибла женщина, её возраст и имя ещё не установили. Травмы получили 4 человека. В их числе — 4-летний мальчик. Всех доставили в больницу.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают госавтоинспекторы.