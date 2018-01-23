/ Пострадавшего во время взрыва газа в Кыштыме перевели в областной центр

Состояние 34-летнего мужчины остается тяжелым.

34-летнего мужчину перевели в столицу Южного Урала после взрыва газа в частном доме в Кыштыме. Об этом сообщила супруга пострадавшего. Также женщина озвучила свое мнение по причинам ЧП. Она утверждает, что в самом здании газа быть не могло.

Андрея с божьей помощи транспортировали в Челябинск, он проходит нужные обследования, пока больше ничего не известно. Состояние без изменения, тяжелое. В доме не было отопительных котлов, баллонов газа, по некоторым фото даже видно, что котельная у нас не достроена, не было впуска газа. В данном доме не живем года 4 уже, так как он строится. Сейчас для меня главное здоровье нашего папы и мужа. — написала на своей странице в социальных сетях жена пострадавшего мужчины Алла Филиппова.

Напомним, 21 января в Кыштыме взрыв бытового газа обрушил дом. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов владельца строения. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его состоянием следят медики. Жители других домов не пострадали от произошедшего, у них газоснабжение не нарушилось.

Следственный комитет начал проверку по факту получения травм местным жителем при возгорании газового оборудования. В компании «Газпром» сообщили о том, что накануне взрыва газа произошло несанкционированное подключение к системе подаче газа. Именно это, по их версии, стало причиной произошедшего.

