/ Названа причина взрыва в жилом доме на Южном Урале

Пострадавший мужчина остается в больнице.

Взрыв в частном доме в селе Бородиновка Варненского района мог произойти из-за разрыва баллона со сжиженным газом. Его занесли в помещение с улицы незадолго до хлопка. Пятилитровый баллон, который хозяин заправил накануне, нашли на месте происшествия. Его разорвало на несколько частей.

Хранить баллоны с газом в жилых помещениях запрещается. Газовые баллоны должны заправляться только на специализированных газонаполнительных станциях. — пояснил заместитель генерального директора — сообщил главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Напомним, ЧП случилось 19 февраля. Взрыв прогремел в доме на два хозяина, где проживали три человека. В помещении оказался один мужчина. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

