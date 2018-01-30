/ Оказавшийся под завалами дома в Кыштыме после взрыва газа мужчина скончался

Областные врачи не смогли помочь пострадавшему.

Накануне стало известно о том, что 34-летний мужчина из Кыштыма скончался после обрушения дома. Трагедия произошла 21 января, 29 января южноуральца не стало. За его жизнь боролись врачи областной больницы. У мужчины остались жена и дети.

Сегодня днем пришло сообщение о том, что Андрея с нами больше нет. Это был замечательный человек, настоящий глава семьи, человек, который прошел боевые действия в Чечне. Он долгое время работал в Поисково-спасательном отряде Кыштыма, ответственно выполняя свою работу, спас не один десяток человек. А дом, в котором это случилось, семья строила всеми своими силами на протяжении 6 лет, вкладывая всю свою душу и силы. Планировали переезжать в новый дом уже этим летом. Вот так в результате несчастного случая семья с двумя маленькими детьми остались без самого главного человека и без дома. Как обещают местные власти «виновные будут наказаны», но вот Андрея нам это не вернет! — написала на своей странице друг семьи Анна Моргунова.

Напомним, 21 января в Кыштыме взрыв бытового газа обрушил дом. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов владельца строения. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Жители других домов не пострадали от произошедшего, у них газоснабжение не нарушилось. Следственный комитет ведет проверку по факту получения травм местным жителем при возгорании газового оборудования.

