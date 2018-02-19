/ Есть пострадавшие. Взрыв газа прогремел в жилом доме в Челябинской области

На месте работают все экстренные службы.

В частном доме на двух хозяев вечером сегодня, 19 февраля, произошел хлопок газо-воздушной смеси в селе Бородиновка Варненского района Челябинской области. Дома был только 60-летний мужчина. Его с травмами разной степени тяжести доставили в центральную районную больницу.



Ударная волна повредила обе квартиры, в которых жили три человека. Уточняется, что на газоснабжение жилого сектора ЧП никак не повлияло.

На месте работают добровольцы, а также сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подразделения Карталинского пожарно-спасательного гарнизона, газовщики и другие оперативные службы. Там также находятся главы Варненского муниципального района и Бородиновского сельского поселения.



Супруга пострадавшего и женщина из соседней квартиры временно размещены у родственников. От пунктов временного размещения и предложенного маневренного фонда граждане отказались. Под руководством главы района будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотрят первоочередные меры оказания адресной поддержки пострадавшим гражданам. — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники психологической службы «чрезвычайного» ведомства оказывают помощь родственникам пострадавшего и проживающим в доме людям. Специалистами газовой службы проводятся мероприятия по установлению причин хлопка газовоздушной смеси. К ликвидации привлекли 31 человека и 10 единиц техники.

