В Чебаркульском районе пламя охватило две бани и частный дом

ЧП произошли в воскресенье, 1 ноября, буквально одно за другим.

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В минувшие выходные в Чебаркульском районе Челябинской области произошло сразу несколько серьёзных пожаров. Пострадали бани и деревянный дом. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Сообщение о пожаре в деревянной бане, расположенной на улице Куйбышева в Чебаркуле, поступило ночью 1 ноября. Прибыв на место, спасатели незамедлительно принялись ликвидировать пламя. Несмотря на оперативность пожарных, огонь успел заметно повредить кровлю, перекрытия и стены бани. Пострадавших нет. Точная причина ЧП устанавливается, но, по предварительным данным, к пожару привела неисправность печи.

«Той же ночью, чуть позже, огненная стихия охватила еще одну баню, возгорание произошло в посёлке Мирный. Пламя заметили не сразу, огонь успел полностью охватить строение. В результате баня была уничтожена. Пострадавших нет. Специалисты не исключают, что причиной пожара явилось неправильное устройство и неисправность печи»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ближе к утру в воскресенье произошёл ещё один пожар — огнём охватило деревянный дом, расположенный на улице Попова в Чебаркуле. Для ликвидации возгорания незамедлительно прибыли две автоцистерны, однако «красный петух» успел повредить перекрытие дома, одну из стен и личные вещи. По предварительным данным, причиной ЧП стало неправильное обращение с электрооборудованием. Пострадавших нет.