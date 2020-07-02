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В серьезном дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге Миасс — Чебаркуль пострадали люди. Два легковых автомобиля, следовавших в разных направлениях, столкнулись. В результате аварии оба автомобиля очень пострадали.
«ВАЗ-2114 ехал из Чебаркуля в сторону Миасса, а ВАЗ-2112 ехал из Миасса в сторону Чебаркуля», — рассказывают очевидцы аварии.
Три пассажира из автомобиля ВАЗ-2112 пострадали и были госпитализированы медицинскими работниками в больницу в Чебаркуль. Вместе с ними госпитализировали водителя машины ВАЗ-2114. Водитель ВАЗ-2112 погиб на месте происшествия.
По неподтвержденной информации, в ВАЗ-2112 ехали пассажиры, которых нашли через сервис «Блаблакар».