В Чебаркуле в страшной аварии погиб человек

Еще несколько человек пострадали.

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В серьезном дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге Миасс — Чебаркуль пострадали люди. Два легковых автомобиля, следовавших в разных направлениях, столкнулись. В результате аварии оба автомобиля очень пострадали.

«ВАЗ-2114 ехал из Чебаркуля в сторону Миасса, а ВАЗ-2112 ехал из Миасса в сторону Чебаркуля», — рассказывают очевидцы аварии.

Три пассажира из автомобиля ВАЗ-2112 пострадали и были госпитализированы медицинскими работниками в больницу в Чебаркуль. Вместе с ними госпитализировали водителя машины ВАЗ-2114. Водитель ВАЗ-2112 погиб на месте происшествия.

По неподтвержденной информации, в ВАЗ-2112 ехали пассажиры, которых нашли через сервис «Блаблакар».