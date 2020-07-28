Проблемный дом в Чебаркуле привлёк внимание уполномоченного по правам человека

Юлия Сударенко провела встречу с жильцами общежития на Электростальской.

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В решение проблем дома по улице Электростальской в Чебаркуле подключилась уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Именно это здание привлекло внимание общественности своим аварийным состоянием.



Через дырявую крышу дома затопило обветшалые коридоры и комнаты, а кругом свисает проводка. На некоторых этажах нет канализации и водопровода. Бетонные ступени разрушились, поэтому жильцы решили своими силами соорудить металлические. У дома нет управляющей компании, а за 42 года никто не проводил ремонт. Как рассказала собственник одной из комнат Марина Исламова, из-за проблем она не может сдать помещение.

«Я сдавала ее дважды. В первый раз молодой человек военнослужащий, увидел что нет туалета. Спросил как я буду здесь жить? Я не знаю, люди пользуются биотуалетом или в обычное ведро. И сказал, что мне это не подходит»,— рассказала собственник комнаты Марина Исламова.

Собственники дома пытались решить проблему с администрацией. Чебаркульские чиновники заказали экспертизу, но она признала здание пригодным для жилья. При этом денег на проведение воды и канализации и мэрии нет. Конфликт чиновников и жителей Чебаркуля привлёк внимание Юлии Сударенко. Уполномоченная по правам человека провела встречу с жителями злосчастного дома. На ней решили обратиться за помощью к Алексею Текслеру.

«Первое о чем мы говорили, это необходимость направления письма в адрес губернатора Челябинской области, с просьбой предоставить муниципальному бюджету дотацию. На текущий ремонт. В случае оперативного направления этого письма запрос будет рассмотрен в течение 30 дней»,— подчеркнула уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко.

Провести капремонт в здании планировали только в 2036 году, но было принято решение сместить сроки на ближайшее время. Свою очередь уступят дома, не требующие срочного ремонта.