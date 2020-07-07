Двое детей устроили ДТП в Челябинской области

Подросток на скутере сбил девочку на велосипеде.

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В Нагорном Увельского района два ребёнка устроили аварию. Девочка 9-ти лет на велосипеде стала жертвой происшествия. На неё наехал 14-летний подросток на скутере. Эпизод случился в понедельник, 6 июля, в 12:40. Отмечается, что в момент аварии пострадавший ребёнок был один.



«14-летний подросток управляя мопедом «Рейсер, совершил наезд на велосипедиста 9-летнюю девочку, которая выехала на проезжую часть дороги, без сопровождения взрослых. В результате велосипедист получила телесные повреждения и была госпитализирована»,— рассказали «Первом областному» в региональном управлении ГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношение родителей несовершеннолетних будут приняты административные меры.

Напомним, что ещё одно ДТП с участием двухколёсного транспорта, мотоцикла «Триумф» произошло сегодня, 7 июля, в Челябинске. Он столкнулся автомобилем ГАЗ. В результате водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы.