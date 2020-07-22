Шестилетняя девочка погибла в ДТП на трассе в Челябинской области

Пострадали двое взрослых и 12-летний ребенок.

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Смертельное ДТП произошло вечером 21 июля в Верхнеуральском районе. На 135 км автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск «Шкода Октавия» опрокинулась в кювет. В машине находились трое взрослых и двое детей.

«Пятидесятишестилетний водитель не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили двое взрослых и 12-летний мальчик, шестилетняя девочка-пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сам водитель не пострадал», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Водителям напоминают: при поездках с детьми нужно быть еще более внимательными, снижать скорость, отдыхать в дороге при необходимости, избегать рискованных маневров, строго соблюдать правила перевозки несовершеннолетних (использовать ремни безопасности, удерживающие устройства, детские кресла).