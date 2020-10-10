В Чебаркуле пьяная женщина ударила в лицо полицейского

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Послушать 00:00

В Чебаркуле Челябинской области женщина несколько раз ударила полицейского. Вероятно, местной жительнице не понравилось, что её доставили в участок за дебош в суде. Возбуждено уголовное дело. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Инцидент произошёл днём 23 сентября. Находясь в здании суда, 36-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок. Полицейскими было решено доставить бунтарку в местный отдел МВД. Но и там местная жительница не успокоилась и несколько раз ударила одного из правоохранителей в лицо.

«Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации „применение насилия в отношении представителя власти“»,— прокомментировали в ведомстве.

На данный момент решается вопрос о предъявлении женщине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, если жительницу Чебаркуля признают виновной в происшествии, максимальное наказание, которое ей грозит, — лишение свободы на срок до пяти лет.