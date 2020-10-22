Пьяный житель Коркино напал на полицейского

Дебошир мешал отдыхающим в одном из баров.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Коркино. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Ночью 17 октября пьяный гражданин находился в одном из баров Коркино. Своим поведением он нарушал общественный порядок, поэтому пришлось прибегнуть к помощи правоохранителей. Прибывшего на место сотрудника ДПС дебошир ударил несколько раз.

«Подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Решается вопрос о предъявлении обвинения, расследование продолжается.