Еткулец получил 3 года колонии за удар полицейского

Мужчина совершил проступок из-за штрафа о нарушении ПДД.

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В Челябинской области за удар полицейского на 3 года осудили местного жителя. 20-летний Денис Субачев из Еткульского района получил срок по части 1 статьи «Применение насилия в отношении представителя власти» уголовного кодекса России.



Эпизод, по которому осудили мужчину произошёл 3 апреля текущего года. Дениса Субачева доставили в районный отдел ГИБДД для составления протокола, он нарушил ПДД будучи пешеходом. Мужчина пытался препятствовать действиям стражей правопорядка и ударил одного из них из-за чего у полицейского произошёл кровоподтёк скуловой области справа, рассказали сайту «первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Суд согласился с доводами государственного обвинителя о мере наказания виновному в виде реального лишения свободы на срок 2 года, при этом дана оценка его предшествующему противоправному поведению, совершению преступления в период испытательного срока по предыдущим приговорам суда, которыми он осуждался к условному лишению свободы, однако, должных выводов не сделал, не встал на путь исправления»,— рассказали сайту "Первый областной в региональной прокуратуре.

Судом мужчине отменено условное осуждение по ранее вынесенным приговорам и назначено наказание в 3 года лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима. Также изменили и меру пресечения, по которой 20-летней южноуралец находится под стражей. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор в областном суде, но инстанция оставила решение без изменения.