Ударил по голове участкового, поджег дело: в колонию отправили рецидивиста из Сима

После общения с задержанным сотрудница полиции получила сотрясение мозга.

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В Аше вынесли приговор 37-летнему жителю Сима. Мужчина признан виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, а также воспрепятствовании производству предварительного расследования путем вмешательства в деятельность следователя.

В декабре 2019 года нетрезвого южноуральца доставили в отделение полиции. За мелкое хулиганство на него составляли административный протокол. Нарушитель ударил по голове женщину-участкового, у которой позднее диагностировали сотрясение мозга. В феврале этого года, находясь в изоляторе, он устроил дебош.

«Порвал и поджег листы расследуемого уголовного дела, а также путем деформации уничтожил вещественное доказательство — диск, содержащий информацию об обстоятельствах вышеуказанного преступления», — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Примечательно, что ранее он уже был судим, в том числе — за применение насилия к правоохранителям.