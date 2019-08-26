«Как бы не рвануло!»: жители поселка в Челябинской области обеспокоены состоянием опор газопровода

По словам старожил, привести газовую магистраль в порядок не могут уже больше шести лет.

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Жители поселка Карагайский Верхнеуральского района бьют «во все колокола», чтобы добиться решения «шаткой» проблемы газопровода. Владелец дома на улице Озерной записал видео с комментариями: в ролике мужчина рассказывает, в каком состоянии находится газопровод, построенный еще шесть лет назад. Столбы, поддерживающие газовые трубы практически не закреплены в земле, а вокруг них образовались щели. По словам жителей, это может легко привести к деформации труб, подводящих газ внутрь домов. Обращались карагайцы в несколько инстанций, только конструкция и по сей день находится в шатком состоянии.

«Газовщики установили опоры на особо опасном объекте, на газовой магистрали. Когда им позвонили, приехали одни умные газовщики, сделали вот такие вот рогатины-крюки. Опоры выгнули эти рогатины. Столбы не крашены», — рассказал сайту «Первый областной» автор видео Анатолий.

Сам мужчина проживает в Магнитогорске, в Карагайском — у него частный дом. Именно рядом с ним и стоит злополучная конструкция. По словам Анатолия, обращались они в несколько инстанций. Нельзя сказать, чтобы их слова совсем не слышали: организации в разные годы обслуживавшие этот газопровод принимали посильные меры к укреплению опор.

«Приехали другие газовщики через два года, поставили вот такие вот „висилицы“. Все довольные уехали, „висилицы“ выдавливает. И вот видно, как производилось бетонирование столбов. Не знаю, насколько он там закопан, этот столб, но, по крайней мере, „нашлепка“ была. Внутри не забетонирован этот столб, и между „нашлепкой“ и почвой — труба. Говорили местным газовщикам — бесполезно. Теперь ждем, когда завалится данная опора», — комментирует кадры на видео Анатолий.

Выяснилось, что этот распределительный газопровод принадлежит администрации Верхнеуральского муниципального района. В течение семи лет он эксплуатируется филиалом «АО Газпром газораспределение Челябинск» в Магнитогорске по договору безвозмездного пользования.

«В связи с тем, что опоры газопровода установлены на пучинистом грунте происходит вертикальное перемещение трех опор. В настоящее время установлены две дополнительные опоры, на трех существующих опорах временно установлены усиливающие конструкции. До начала отопительного сезона бетонные опоры будут заменены на винтовые», — пояснили в пресс-службе «АО Газпром газораспределение Челябинск».

В организации также отметили, что о проблеме знают и держат ее на контроле. Все это время они верили, что опасности для жителей конструкции не несут.