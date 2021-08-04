В Брединском районе вспыхнул лесной пожар

Угрозы населенным пунктам нет

На юге Челябинской области вновь природные пожары. В этот раз пламя разбушевалось в Брединском районе. Как сообщили накануне вечером, 3 августа, в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ранее пострадавшем от огня лесу горит подстилка на площади 20 гектаров.

«По состоянию на 21:00 пожар полностью опахан, интенсивного горения нет, с восточной стороны специалисты пустили встречный пал. Привлечены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Прибыли подразделения Карталинского и Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона, в район ЧП выехали бойцы Специализированной пожарно-спасательной части. Всего на тушении задействовано 135 человек и 45 единиц техники»,— уточнили в «чрезвычайном» ведомстве.

Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация близлежащего поселка Морозовка не проводилась. Однако местная администрация приняла решение отправить отдыхающих в оздоровительном лагере «Спутник» детей по домам. После ликвидации все 144 школьника смогут продолжить отдых.

Напомним, с 8 по 11 июля природные пожары бушевали в Карталинском и Нагайбакском районах. Огонь уничтожил 61 дом в поселках Джабык и Запасное. Строительство нового жилья уже началось, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить погорельцев домами до 1 октября 2021 года. Дети, чей отдых в лагере прервался из-за ЧП, продолжили его в лагере в Анапе.