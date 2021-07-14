Девяносто три ребенка из Нагайбакского района сегодня, 14 июля, ранним утром отправились во Всероссийский детский центр «Смена». Отдых на черноморском побережье — компенсация за прерванный заезд в районном лагере «Роднички», где во время крупного природного пожара провели эвакуацию детей. По поручению президента Владимира Путина ребята проведут во всероссийском центре полноценную 21-дневную смену. Как они собрались в дорогу и испугались ли пожара — в репортаже Первого областного информагентства.
На рассвете из фершампенуазской школы 93 ребенка от 10 лет отправились в Анапу во Всероссийский детский центр «Смена». Проводить юных путешественников в дальнюю поездку собрались не только родители, но и педагоги. Дети съехались к 4 часам утра из самых разных деревень и сел района. Для многих из них эта поездка — первое путешествие, знакомство с морем и полет на самолете.
«Сын летит впервые, немного волнуемся. Все произошло так быстро, мы, наверное, еще понять не успели. За долгую смену не переживаю. Максим привык к разъездам: то в лагере отдыхает, то к бабушке уезжает. По маме скучать не будет», — рассказывает жительница Фершампенуаза мама 12-летнего Максима Евгения Евдокимова.
Пока дети проходят термометрию и инструктаж от сопровождающих педагогов, родители обмениваются впечатлениями и волнением.
«Дочь позвонила с утра 8 июля и сообщила, что в рядом с лагерем горит лес. Их предупредили о возможной эвакуации. Это была наша первая поездка в „Роднички“. Весь день я провела на нервах: волновалась, как они там, собрали ли вещи и будет ли все-таки эвакуация. Когда вечером дочь приехала домой, я уже спокойно выдохнула. А уже в субботу нас спросили, хотим ли мы поехать на море. Конечно, мы сразу согласились», — рассказывает мама 14-летней Жени Ольга Токарева.
О возможной эвакуации в лагере в тот день муссировалась информация среди детей и сотрудников.
«Мы были спокойны. День прошел в мероприятиях. Примерно после обеда уже увидели красное небо и как огонь возвышается над лесом. Паники никакой не было. Очень хотелось из автобуса посмотреть на пожар, но мы так и не увидели его. Зато теперь летим на море. Для меня это первая поездка, и, конечно, я очень рада», — делится впечатлениями ученица девятого класса фершампенуазской школы Лера Литовкина.
Для еще одной провожающей мамы эвакуация детей из лагеря — не первый случай.
«Девять лет назад, в 2012 году, из „Родничков“ из-за лесных пожаров также эвакуировали моего старшего сына. А в 2013 году ему пришлось прервать смену из-за наводнения в Париже. Так что в этот раз я была уже, можно сказать, спокойна. Сын позвонил, сообщил, что они выезжают из-за приближающегося пожара. А в этот раз нам даже повезло: предложили поездку на море. И здесь я спокойна: это не первый полет Ярослава, он знает, как вести себя в самолете и на море тоже», — рассказывает жительница Фершампенуаза Оксана Горбунова.
Среди отъезжающих школьников — 11 воспитанников районного детского дома. Ребята все уже знакомы друг с другом и рады видеть новых приятелей спустя почти недельную разлуку. Теперь им предстоит насыщенный отдых в одном из самых крупных и популярных детских центров страны.
Прежде чем рассадить детей по автобусам, с ними проводят инструктаж, закрепляют сопровождающих из числа педагогов фершампенуазской школы.
«Проделана колоссальная работа за эти дни. Наши специалисты были на связи с министерством образования области без преувеличения днем и ночью. Для детей оперативно подготовили документы, организовали медицинскую комиссию. Сейчас ребят до аэропорта Магнитогорска будут сопровождать сотрудники ГИБДД, в аэропорту детям предоставят зеленый коридор. Они быстро пройдут регистрацию и смогут перекусить. Вместе с Роспотребнадзором мы сформировали сухпайки каждому ребенку. В 9:10 ребята вылетают чартерным рейсом в Анапу. Там организован трансфер. Наши педагоги будут сопровождать детей до принятия в центр», — прокомментировала начальник районного отдела образования Ирина Решетникова.
Последние приготовления завершены, напутствия озвучены, дети прощаются с родителями и рассаживаются по автобусам. В 4:30 утра, на рассвете, ребята, не скрывая волнения и радости, отправляются в дальнее путешествие к морю.
Завтра, 15 июля, в 6 часов утра из стен фершампенуазской школы также проводят 9 самых маленьких участников смены в «Родничках» в Международный детский центр «Артек».
Всего на черноморское побережье сегодня и завтра отправляются 102 ребенка. По разным причинам не все родители пожелали отправить так далеко своих детей. По словам организаторов поездки, отказались от долгой разлуки семьи с детьми младших классов.
Напомним, 8 июля из лагеря «Роднички» на юге области эвакуировали 118 детей. Все они — школьники Нагайбакского района. Решение было принято оперативным штабом в связи с пожароопасной обстановкой. Смена в лагере началась 3 июля и должна была завершиться 16 июля. По иронии судьбы смена носила эколого-социальное направление. 10 июля губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину по телефону о ситуации в регионе. Глава государства поручил организовать отдых на Черном море детям, которым не удалось отдохнуть в «Родничках». Началась активная подготовка детей: они проходили медицинскую комиссию, сдавали тест ПЦР. Правительство области провело большую организационную работу по безопасной отправке детей на юг.