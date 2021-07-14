После пожара возле лагеря в Челябинской области школьников отправили в Анапу

Вместо районного лагеря «Роднички» их ждет Всероссийский детский центр «Смена»

Девяносто три ребенка из Нагайбакского района сегодня, 14 июля, ранним утром отправились во Всероссийский детский центр «Смена». Отдых на черноморском побережье — компенсация за прерванный заезд в районном лагере «Роднички», где во время крупного природного пожара провели эвакуацию детей. По поручению президента Владимира Путина ребята проведут во всероссийском центре полноценную 21-дневную смену. Как они собрались в дорогу и испугались ли пожара — в репортаже Первого областного информагентства.

На рассвете из фершампенуазской школы 93 ребенка от 10 лет отправились в Анапу во Всероссийский детский центр «Смена». Проводить юных путешественников в дальнюю поездку собрались не только родители, но и педагоги. Дети съехались к 4 часам утра из самых разных деревень и сел района. Для многих из них эта поездка — первое путешествие, знакомство с морем и полет на самолете.

«Сын летит впервые, немного волнуемся. Все произошло так быстро, мы, наверное, еще понять не успели. За долгую смену не переживаю. Максим привык к разъездам: то в лагере отдыхает, то к бабушке уезжает. По маме скучать не будет», — рассказывает жительница Фершампенуаза мама 12-летнего Максима Евгения Евдокимова.







Пока дети проходят термометрию и инструктаж от сопровождающих педагогов, родители обмениваются впечатлениями и волнением.

«Дочь позвонила с утра 8 июля и сообщила, что в рядом с лагерем горит лес. Их предупредили о возможной эвакуации. Это была наша первая поездка в „Роднички“. Весь день я провела на нервах: волновалась, как они там, собрали ли вещи и будет ли все-таки эвакуация. Когда вечером дочь приехала домой, я уже спокойно выдохнула. А уже в субботу нас спросили, хотим ли мы поехать на море. Конечно, мы сразу согласились», — рассказывает мама 14-летней Жени Ольга Токарева.

О возможной эвакуации в лагере в тот день муссировалась информация среди детей и сотрудников.

«Мы были спокойны. День прошел в мероприятиях. Примерно после обеда уже увидели красное небо и как огонь возвышается над лесом. Паники никакой не было. Очень хотелось из автобуса посмотреть на пожар, но мы так и не увидели его. Зато теперь летим на море. Для меня это первая поездка, и, конечно, я очень рада», — делится впечатлениями ученица девятого класса фершампенуазской школы Лера Литовкина.







Для еще одной провожающей мамы эвакуация детей из лагеря — не первый случай.

«Девять лет назад, в 2012 году, из „Родничков“ из-за лесных пожаров также эвакуировали моего старшего сына. А в 2013 году ему пришлось прервать смену из-за наводнения в Париже. Так что в этот раз я была уже, можно сказать, спокойна. Сын позвонил, сообщил, что они выезжают из-за приближающегося пожара. А в этот раз нам даже повезло: предложили поездку на море. И здесь я спокойна: это не первый полет Ярослава, он знает, как вести себя в самолете и на море тоже», — рассказывает жительница Фершампенуаза Оксана Горбунова.







Среди отъезжающих школьников — 11 воспитанников районного детского дома. Ребята все уже знакомы друг с другом и рады видеть новых приятелей спустя почти недельную разлуку. Теперь им предстоит насыщенный отдых в одном из самых крупных и популярных детских центров страны.

Прежде чем рассадить детей по автобусам, с ними проводят инструктаж, закрепляют сопровождающих из числа педагогов фершампенуазской школы.

«Проделана колоссальная работа за эти дни. Наши специалисты были на связи с министерством образования области без преувеличения днем и ночью. Для детей оперативно подготовили документы, организовали медицинскую комиссию. Сейчас ребят до аэропорта Магнитогорска будут сопровождать сотрудники ГИБДД, в аэропорту детям предоставят зеленый коридор. Они быстро пройдут регистрацию и смогут перекусить. Вместе с Роспотребнадзором мы сформировали сухпайки каждому ребенку. В 9:10 ребята вылетают чартерным рейсом в Анапу. Там организован трансфер. Наши педагоги будут сопровождать детей до принятия в центр», — прокомментировала начальник районного отдела образования Ирина Решетникова.

Последние приготовления завершены, напутствия озвучены, дети прощаются с родителями и рассаживаются по автобусам. В 4:30 утра, на рассвете, ребята, не скрывая волнения и радости, отправляются в дальнее путешествие к морю.





Завтра, 15 июля, в 6 часов утра из стен фершампенуазской школы также проводят 9 самых маленьких участников смены в «Родничках» в Международный детский центр «Артек».

Всего на черноморское побережье сегодня и завтра отправляются 102 ребенка. По разным причинам не все родители пожелали отправить так далеко своих детей. По словам организаторов поездки, отказались от долгой разлуки семьи с детьми младших классов.





Напомним, 8 июля из лагеря «Роднички» на юге области эвакуировали 118 детей. Все они — школьники Нагайбакского района. Решение было принято оперативным штабом в связи с пожароопасной обстановкой. Смена в лагере началась 3 июля и должна была завершиться 16 июля. По иронии судьбы смена носила эколого-социальное направление. 10 июля губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину по телефону о ситуации в регионе. Глава государства поручил организовать отдых на Черном море детям, которым не удалось отдохнуть в «Родничках». Началась активная подготовка детей: они проходили медицинскую комиссию, сдавали тест ПЦР. Правительство области провело большую организационную работу по безопасной отправке детей на юг.