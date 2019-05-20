/ В больнице в Челябинской области мужчина умер от анафилактического шока

По факту смерти возбуждено уголовное дело.

На Южном Урале в горбольнице № 1 Аши мужчина умер после анафилактического шока. Об этом накануне сообщили местные СМИ. По их информации, трагедия произошла еще в январе этого года, когда 50-летний Сергей Пятыгин попал в больницу, где ему поставили диагноз «бронхит». Мужчина ушел в дневной стационар, а через несколько часов скончался.



В следственном управлении по городу Аше сайту «Первый областной» подтвердили, что по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

Мы возбуждали уголовное дело по части 2 статьи «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» по факту смерти мужчины, который умер от анафилактического шока. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель следственного отдела по городу Аша Андрей Меньшиков.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент идет следствие, направленное на установление всех причин произошедшего.

За комментарием по ситуации сайт «Первый областной» также обратился в пресс-службу Минздрава в Челябинской области. Однако в ведомстве подчеркнули, что проверить информацию в данный момент не представляется возможным. Представители Минздрава порекомендовали родственникам Сергея Пятыгина обратиться в ведомство напрямую, чтобы была организована внутренняя проверка и выявлены виновные в ситуации.