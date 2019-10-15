Умерла после планового укола: в больнице Златоуста скончалась пациентка

Информацию подтвердили в областном минздраве, но причина смерти пока не ясна.

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Во время медицинской процедуры скончалась пенсионерка в златоустовской городской больнице № 2. Пенсионерке поставили обыкновенный укол, каких она сделала уже не один десяток. Но после последнего введения препарата ее состояние значительно ухудшилось. На месте пенсионерке оказали помощь.

«82-летней женщине стало плохо в процедурном кабинете поликлиники. Медпомощь ей оказали своевременно и в полном объеме, но спасти ее не удалось», — пояснили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Причину смерти пенсионерки в минздраве не смогли озвучить, но пояснили, что поставленный препарат, она получала уже несколько лет и причина смерти с инъекцией не связана.