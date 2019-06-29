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/ В Челябинске мужчина пострадал во время тройного ДТП

В Челябинске мужчина пострадал во время тройного ДТП

Три автомобиля не смогли разъехаться на пустом перекрестке.
сегодня в 13:30
  |  Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Челябинске сегодня утром. На месте происшествия работали специальные службы, от ГУ МЧС России по Челябинской области было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 7:40. На пересечении улиц Володарского и Коммуны столкнулись три автомобиля: «Хендай», «Тойота» и «Фольксваген». От удара «Хендай» изменил траекторию движения и совершил наезд на пешеходное ограждение. В результате ДТП водитель, управляющий автомобилем «Хендай» 1977 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД и других экстренных служб. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. Жители города утверждают, что на перекрестке улиц Володарского и Коммуны постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия.


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Комментарии

Арпа
14:21, 29.06.2019
А вот ездил бы на общественном транспорте, такого бы не случилось!
Нефиг ездить!!!

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