/ В Челябинской области водитель и пассажир погибли, упав в кювет

Предположительно, автомобилист не справился с управлением.

Смертельная авария произошла в Челябинской области 1 июля. На территории Еткульского района водитель автомобиля «Датсун», проезжая по автодороге Лесной-Белоусово, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В ней помимо водителя находилась 38-летняя пассажирка, которая также получила серьезные повреждения.

В результате ДТП водитель и пассажир, 38-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия,— рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Известно, что погибшие были жителями Еткульского района. Причины и обстоятельства их смерти подробно установят сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.