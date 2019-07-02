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/ В Челябинской области водитель и пассажир погибли, упав в кювет

В Челябинской области водитель и пассажир погибли, упав в кювет

Предположительно, автомобилист не справился с управлением.
сегодня в 12:02
  |  Происшествия

Смертельная авария произошла в Челябинской области 1 июля. На территории Еткульского района водитель автомобиля «Датсун», проезжая по автодороге Лесной-Белоусово, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В ней помимо водителя находилась 38-летняя пассажирка, которая также получила серьезные повреждения.

В результате ДТП водитель и пассажир, 38-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия,— рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Известно, что погибшие были жителями Еткульского района. Причины и обстоятельства их смерти подробно установят сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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