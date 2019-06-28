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/ «Камаз» смял встречный «Рено Логан» на тракте в Челябинске

«Камаз» смял встречный «Рено Логан» на тракте в Челябинске

Автомобили превратились в груду металла.
сегодня в 15:11
  |  Происшествия

«Камаз» превратил в кашу «Рено Логан», проезжая про Бродокалмакскому тракту. ДТП произошло утром 28 июня. Водитель большегруза, как предварительно считают сотрудники ГИБДД, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

У «Камаза» от столкновения полностью смяло переднюю часть: водительская дверь оказалась искорежена, бампер сорван, стекло полностью покрылось трещинами. «Рено» повезло еще меньше, левая часть вмялась внутрь, крыша пошла «волнами», от багажника ничего не осталось, стекла вылетели.

Автомобилем «Камаз» управлял мужчина 1974 года рождения, автомобилем «Рено» — мужчина 1961 года рождения. По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинской области.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, исход ДТП оказался благополучным: погибших нет. Как стало известно сайту «Первый областной» из собственных источников, пострадал водитель «Рено» — у него открытый перелом руки.

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