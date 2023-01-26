В больнице Челябинска скончался пациент, пострадавший после хлопка газа в Миассе

Состояние двух других пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести

В ожоговом центре Городской клинической больницы № 6 города Челябинска скончался пациент, пострадавший после хлопка газа в частном доме Миасса. Состояние двух других пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщили Первому областному в региональном Минздаве.

Трагедия произошла 19 января в частном доме по улице Гвардейской. Пострадали три человека, один из них получил 90% ожогов тела.

«Они были транспортированы в ожоговый центр Городской клинической больницы № 6 города Челябинск. Им была оказана медицинская помощь в полном объеме. К сожалению, одного из них спасти не удалось, состояние остальных оценивается как стабильное, средней степени тяжести», — сообщили в Минздраве.

По факту происшествия СК проводит проверку. По предварительным данным, пострадавшие производили несанкционированное подключение газового оборудования для отопления.