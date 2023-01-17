В Челябинской области в 2023 году впервые проведут газ в 16 населенных пунктах

Голубое топливо появится в 500 домах

Уровень догазификации в Челябинской области на сегодня составляет 77 процентов. Это на 4 процента выше в среднем по стране. В 2023 году газ проведут еще в 16 населенных пунктах, для этого построят более 350 км сетей газоснабжения. Об этом во вторник, 17 января, в ходе пресс-конференции сообщил замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Павел Самсонов.

Газ появится в поселке Миасском Аргаяшского района, поселке Алтырка Варненского района, деревне Кораблево Еткульского района, поселках Смородинском, Соколки и Урал Кизильского района, Петровском, Астафьевском и Курганном Нагайбакского района, деревне Уйско-Чебаркульской и Березовском Октябрьского района, Урефтах Сосновского района, селах Никольском и Краснокаменке, деревне Замотохино, поселке Луговом и деревне Булатово.

Напомним, в 2022 году газ впервые появился также в 16 населенных пунктах.