В Миассе из-за ЧП с газом в частном доме госпитализировали троих человек

Есть пострадавшие

Сегодня, 19 января, в частном жилом доме по улице Гвардейской в Миассе взорвался газ, сообщили источники Первого областного информагентства.

Сообщение об этом подтвердили в администрации города и ГУ МЧС по региону.

«Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов (тепловая пушка). В результате происшествия погибших нет, травмированы 3 человека, с ожогами различных частей тела госпитализированы в ГБ № 2 Миасса», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Целостность конструкций дома не нарушена.