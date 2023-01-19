Пострадавший после хлопка газа в Миассе получил 90% ожогов тела

Еще двоих пациентов перевезут в Областной ожоговый центр

В Миассе после хлопка газа в частном доме по улице Гвардейской один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии — у него диагностированы ожоги 90% тела. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» сообщил заместитель главного врача городской больницы № 2 Миасса Сергей Сахаров.

«Двое были госпитализированы в отделение реанимации, один — в отделение травматологии. Всем им оказана медицинская помощь, начаты противошоковые мероприятия. Принято решение о перевозке двух пациентов в Областной ожоговый центр. Пациент, получивший большие ожоги, остается в больнице, поскольку транспортировать его опасно», — сообщили в медучреждении.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром в строящемся частном доме. По факту происшествия СК проводит проверку. По предварительным данным, пострадавшие производили несанкционированное подключение газового оборудования для отопления.