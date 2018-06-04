/ В бар в центре Челябинска нагрянули полицейские

В заведении правоохранители обнаружили покерный стол, фишки и карты.

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Незаконную игорную деятельность пресекли в баре на улице Пушкина в Челябинске. Там массово организовывали и проводили азартные игры. Полицейские обнаружили на месте покерный стол, тысячу игровых фишек и 10 колод игральных карт. Их изъяли и отправили на экспертизу.

Отметим, что в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальная санкция данной части статьи — два года лишения свободы. — пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские попросили челябинцев, которым известны места, где занимаются незаконной игорной деятельностью, сообщить по телефону 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Напомним, с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена.