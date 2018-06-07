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Челябинские полицейские начали патрулировать город на велосипедах

Понаблюдать за работой правоохранителей можно в парке Гагарина.
сегодня в 08:57
  |  Общество

Новый вид транспорта освоили челябинские полицейские. Летом горожане смогут понаблюдать за работой велопатрулей. Маршрут правоохранителей проходит через парк культуры и отдыха имени Гагарина. В новом формате они работают ежедневно с 12 до 20 часов.

Перед заступлением на службу в составе велопатруля полицейские проходят инструктаж, на котором до них доводится оперативная обстановка и необходимые ориентировки. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выполняют те же функции, что и их коллеги на служебных автомашинах либо несущие службу в составе пеших патрулей. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, ранее на двухколесный транспорт пересел челябинский педиатр. Молодой врач Кирилл Власов получил возможность посещать маленьких пациентов на велосипеде по инициативе главврача.

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