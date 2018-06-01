/ Магнитогорский полицейский вынес из горящего дома пенсионерку

Руководство представило сотрудника МВД к поощрению.

В Верхнеуральском районе сотрудник МВД Сергей Ахмадуллин спас старушку из горящего дома. Как рассказал сам полицейский, он гостил у родителей в селе Степное. Вышел утром во двор и увидел, что соседний дом горит. Полицейский знал, что там проживает 81-летняя женщины в полном одиночестве. Заглянув в окно, сотрудник полиции понял: пенсионерке нужна помощь.

Дверь в дом оказалась закрыта изнутри, тогда Сергей заглянул в окно и увидел пенсионерку, лежащую на кровати. Разбив рукой окно, он зашел в дом, после чего привел в чувство 81-летнюю женщину, которая уже успела надышаться угарным газом, и вынес ее из горящего дома на улицу в безопасное место. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На имя полицейского спустя несколько дней пришло благодарственное письмо. Отправитель — сын спасенной пенсионерки.

Руководство Управления МВД представило Сергея Ахмадуллина к поощрению.