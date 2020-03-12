Пассажирка такси пострадала в столкновении с иномаркой в Златоусте

Владелец отечественной легковушки врезался в седан.

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ДТП произошло днем 11 марта на проспекте Гагарина в Златоусте. Владелец серебристой «Лады» выезжал со стороны выставочного зала и столкнулся с красным седаном.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В одном из автомобилей пострадала женщина, пассажир 1962 года рождения. Ей назначено амбулаторное лечение, по данному факту проводится административное расследование», — прокомментировал инспектор дорожного надзора ОГИБДД по ЗГО Дмитрий Дружинин.

Перед происшествием водитель забрал клиентку, но до места назначения так и не добрался. Виновник ДТП утверждает, что женщина не пострадала.

«Она вышла, смотрю, своим ходом пошла, ходила. Потом кто-то приехал за ней, знакомый или родственник не знаю. И разыгралась комедия, она стала еле-еле, как будто ей плохо прям, не знаю, ее избили как будто. Если бы такое было, а она ходила где-то, мы минут 15-20 ждали ГАИ», — рассказал участник ДТП Дамир Хазаев.

Причиной аварии мужчина считает плохой обзор проезжей части. Он утверждает, что встречный автомобиль заметил лишь, когда выехал с перекрестка. Он пожаловался на кусты, которые загораживают обзор.