Челябинские пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома

Сотрудники дознания выясняют причины возгорания.

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Накануне днём в одном из домов в Челябинске произошёл пожар. Сотрудников МЧС на место ЧП вызвали бдительные соседи. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в доме, расположенном на улице Сталеваров, в 15:29. Пока сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ехали на вызов, из подъезда эвакуировались 10 человек, включая двух детей.

«Прибывшие через считанные минуты пожарные обнаружили горение вещей б\у на площади один квадратный метр. Пожар был ликвидирован. Женщина — хозяйка квартиры — была осмотрена прибывшими работниками скорой медицинской помощи. От госпитализации она отказалась»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент сотрудники отделения дознания выясняют причины возникновения пожара. Но, по предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Сотрудники МЧС вновь напоминают южноуральцам о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь любая искра или непотушенная сигарета может стать причиной трагедии и унести не одну жизнь.