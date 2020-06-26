Магнитогорск остался без дня города из-за коронавируса

Торжественные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

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В Магнитогорске не будет празднования дня города. Все торжественные мероприятия по случаю 91-летия мегаполиса металлургов из-за коронавирусной инфекции пройдут в онлайне. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе городской администрации.



«В настоящее время сохраняется режим повышенной готовности. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому проведение торжественного празднования Дня города и Дня металлурга в очной форме не запланировано. Праздничные мероприятия в эти дни пройдут в онлайн формате»,— рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Уже сейчас мэрия и ММК создали рабочую группу по организации праздника «День города и День металлурга». Запланированы такие мероприятия как поздравления Магнитогорску от первых лиц области, города и знаменитостей. Также администрация готовит и другие события.

«Учреждения культуры и образования, при участии ДКМ им. С. Оржоникидзе, подготовили праздничную афишу онлайн мероприятий, концертов, выставок, спектаклей, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга. Разработан проект „Трамвайные экскурсии“, в котором нашли свое отражение интересные факты о городе и комбинате. Планируется запуск аэростатов с поздравительной символикой праздничных мероприятий. Реализуется проект „Праздничный трамвай“, подготовленный сотрудниками МАУК „Магнитогорское концертное объединение“»,— добавили в пресс-служба администрации.

Напомним, из-за пандемии коронавируса множество мероприятий регионального и федерального уровней перешли в режим онлайн. В частности это коснулось таких праздников как День Победы и День России.