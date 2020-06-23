Восьмилетний мальчик погиб после падения на него шкафа в Златоусте

По факту инцидента следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

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В Златоусте из-за падения шкафа скончался 8-летний мальчик. Сам инцидент произошёл ещё в пятницу, 19 июня. В течение выходных врачи боролись за жизнь ребёнка, однако в понедельник, 22 июня, он скончался. Теперь по факту гибели ребёнка проверку проводит следственный комитет.



«В лечебное учреждение города Златоуст, Челябинской области был доставлен 8-летний мальчик с травмой головы, 22 июня текущего года ребенок скончался в больнице. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи „Причинение смерти по неосторожности“ УК РФ. По предварительным данным, в лечебное учреждение ребенок поступил из дома, где со слов родителей на него упал шкаф стоящий у стены»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводится судебно-медицинское исследование, которое установит причины смерти мальчика. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления.