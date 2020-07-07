Насмерть задавили лежащего на дороге мужчину в Челябинской области

Виновник аварии скрылся с места происшествия.

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В ночь на 6 июля на автодороге Краснинский — Уфимский, которая проходит по территории Верхнеуральского района, случилось происшествие, управляя автомобилем ВАЗ 21102, в темноте наехал на пешехода, который, по словам сотрудников ГИБДД России по Челябинской области, лежал на проезжей части.

«После совершения наезда водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, в последствии был установлен и разыскан сотрудниками ГИБДД в течение суток. В результате ДТП пешеход (неустановленный мужчина, возраст около 40-45 лет), от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Теперь действия водителя, скрывшегося с места ДТП, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальная санкция по данным статьям — лишение свободы на срок до 7 лет.