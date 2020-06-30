В 10 челябинских квартирах собственники фиктивно зарегистрировали 39 иностранцев

Им не намеревались предоставлять жилье.

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В Челябинске участковые полицейские, совместно с сотрудниками подразделений по вопросам миграции установили факт того, что в десяти квартирах, собственниками которых являются семь женщин и трое мужчин в возрасте от 34 до 65 лет, зарегистрировано 39 иностранных граждан. Собственники не намеревались фактически предоставлять им жилые помещения.

«По данным фактам в районных отделах полиции УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации)», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на срок до трех лет. В отношении шести подозреваемых уже избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, еще четырем подозреваемым мера пресечения избирается.

Также все иностранцы уже сняты с миграционного учета.