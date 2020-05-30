Поддельный документ предъявил иностранец для получения патента в Челябинске

Сотрудники полиции сразу же распознали подделку.

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В Челябинске иностранец предъявил поддельный документ, чтобы получить возможность устроиться на работу. Однако сотрудники полиции, взглянув на бумагу, усомнились в её подлинности. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, уроженец ближнего зарубежья для того, чтобы получить патент на осуществление трудовой деятельности, предъявил сотрудникам полиции сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Однако документ имел определённые особенности, которые вызвали сомнение в его подлинности.

«По результатам доследственной проверки установлено, что данный бланк сертификата не выдавался уполномоченной образовательной организацией и является поддельным. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ „подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков“. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.