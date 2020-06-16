Челябинку осудили за регистрацию в своей квартире 11 иностранцев

Таким образом женщина пыталась заработать.

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В Челябинске состоялся суд, на котором местную жительницу осудили за регистрацию более чем 10 иностранных граждан в своей квартире.

Дело в том, что жительница областного центра регистрировала у себя жителей Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, но предоставлять жилье этим людям не собиралась. Всего в ее квартире было зарегистрировано 11 жителей ближнего зарубежья.

«Судом Металлургического района она была признана виновной по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За данное правонарушение женщина получила наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев условно и испытательный срок на год.