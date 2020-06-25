Уголовник-иностранец задержан сотрудниками ФСБ на границе Челябинской области

Въезд в Россию ему был запрещен до 2024 года.

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области задержали в одном из населенных пунктов Троицкого района незаконного мигранта. При проверке его личности выяснилось, что иностранный гражданин привлекался к уголовной ответственности.

«В период с 2009 по 2019 год привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений по ч.1 ст.139 и ч.2 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, ч.3 ст.30 и ч.3 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и ч.1 ст.172.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Также отмечается, что в июле 2019 году иностранец уже нарушал миграционное законодательство, вследствие чего в октябре того же года был выдворен с территории Российской Федерации с закрытием въезда в страну до 2024 года.

На данный момент сотрудниками ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой). И санкции данной статьи подразумевают наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы сроком до четырех лет.