/ Следователи проверяют семью, которую в соцсетях обвиняют в домогательстве к 5-летней девочке

В Сети распространяется переписка мамы девочки и отчима.

В развращении 5-летней девочки обвиняет жителя города металлургов другой магнитогорец. Он опубликовал в Сети скрины переписок обвиняемого в развращении с мамой ребенка. Участники диалога — супруги. В переписке они договариваются о половом преступлении с участием ребенка. Магнитогорец, который выложил переписку, сообщил, что является отцом девочки и опасается за нее. На пост в Сети незамедлительно отреагировали следователи.

В вечернее время 29 августа 2018 года в социальной сети была размещена информация о возможных преступных действиях в отношении 5-летней девочки из Магнитогорска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что отчим девочки, которого магнитогорец обвиняет в совращении, все отрицает. Он утверждает, что отец ребенка не платит алименты, но активно вмешивается в жизнь новой семьи.