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/ Девочке из Магнитогорска выбило зубы оборвавшимися качелями

Девочке из Магнитогорска выбило зубы оборвавшимися качелями

У ребенка нарушился сон и появилось чувство страха.
сегодня в 17:27
  |  Происшествия

9-летнняя девочка лишилась сразу трех зубов, упав с качели во дворе дома по улице Тевосяна в Магнитогорске. К серьезной травме привело некачественное состояние игровой площадки. Удерживающие сиденье тросы оборвались в неподходящих момент, что и привело к тяжелым последствиям. Качели держались на веревках.

После падения девочку отвезли в стоматологию, там врачи озвучили диагноз. У ребенка выбито три зуба и разбита губа, других травм нет. После этого девочка не могла спать и постоянно просыпалась по ночам от страха. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент магнитогорского телевидения.

Отметим, что в местной администрации комментировать неудовлетворительное состояние уличных каруселей отказались, сославшись на занятость перед 1 сентября.

Напомним, ранее еще один ребенок пострадал из-за неосмотрительности взрослых. 4-летний посетитель стоматологии в Троицке получил химические ожоги нижней губы. Через несколько минут после посещения появились характерные пятна и выступила кровь. Есть версия, что чувствительная кожа ребенка отреагировала на компоненты препарата. В самой клинике вставать на сторону маленького пациента не стали, сославшись на отсутствие врача.

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