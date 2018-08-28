/ Убежавших гулять на Каменный карьер маленьких братьев вернули домой росгвардейцы

Дети катались на велосипедах по центру Челябинска.

Двух маленьких детей помогли найти сотрудники Росгвардии в Челябинске. Мальчики 11 и 6 лет уехали на велосипедах со двора по улице Смирных. Больше их не видели. Родители сначала искали братьев самостоятельно, а потом обратились в полицию. Те распространили ориентировку. По описанию под разыскиваемых детей подходили два ребенка, гуляющих в одном из соседних дворов, но на улице Татьяничевой.

В ходе беседы мальчики назвали свои имена и фамилии, а также рассказали стражам порядка, что играли и катались на территории городского бора, вблизи Каменного карьера. Росгвардейцы незамедлительно сообщили о нахождении братьев в дежурную часть. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Братьев передали подоспевшим родителям. История завершилась благополучно.