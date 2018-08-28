Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.4 -0.39 78.23 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Убежавших гулять на Каменный карьер маленьких братьев вернули домой росгвардейцы

Убежавших гулять на Каменный карьер маленьких братьев вернули домой росгвардейцы

Дети катались на велосипедах по центру Челябинска.
сегодня в 17:28
  |  Общество

Двух маленьких детей помогли найти сотрудники Росгвардии в Челябинске. Мальчики 11 и 6 лет уехали на велосипедах со двора по улице Смирных. Больше их не видели. Родители сначала искали братьев самостоятельно, а потом обратились в полицию. Те распространили ориентировку. По описанию под разыскиваемых детей подходили два ребенка, гуляющих в одном из соседних дворов, но на улице Татьяничевой.

В ходе беседы мальчики назвали свои имена и фамилии, а также рассказали стражам порядка, что играли и катались на территории городского бора, вблизи Каменного карьера. Росгвардейцы незамедлительно сообщили о нахождении братьев в дежурную часть. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Братьев передали подоспевшим родителям. История завершилась благополучно.

Общество
Перевернувшиеся с батутом дети доставлены в хирургию Катав-Ивановской больницы
04.08.2018
Перевернувшиеся с батутом дети доставлены в хирургию Катав-Ивановской больницы
Происшествия
«Уйдите, разобьетесь!». Дети устроили опасные игры на краю пятого этажа в Чебаркуле
31.07.2018
«Уйдите, разобьетесь!». Дети устроили опасные игры на краю пятого этажа в Чебаркуле
Происшествия
На двух водоемах в Челябинске едва не утонули дети
12.07.2018
На двух водоемах в Челябинске едва не утонули дети
Общество
Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой
22.06.2018
Дети заводчан не смогли отдохнуть в загородном лагере из-за проблем с водой
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Строительство завода по производству сжиженного газа в Челябинске анонсировал Леонид Михельсон
сегодня в 18:23
Строительство завода по производству сжиженного газа в Челябинске анонсировал Леонид Михельсон
Общество
Подводный музей имени Сталина предложили создать в Кусе
сегодня в 18:14
Подводный музей имени Сталина предложили создать в Кусе
Общество
Убежавших гулять на Каменный карьер маленьких братьев вернули домой росгвардейцы
сегодня в 17:28
Убежавших гулять на Каменный карьер маленьких братьев вернули домой росгвардейцы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
сегодня в 17:13
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
Общество
566 специалистов уже стали участниками программы «Земский доктор» в Челябинской области
сегодня в 17:03
566 специалистов уже стали участниками программы «Земский доктор» в Челябинской области
Общество
Владимир Путин попросил держать в основе пенсионных изменений человеческое измерение
сегодня в 16:50
Владимир Путин попросил держать в основе пенсионных изменений человеческое измерение
Общество
Молодых педагогов в южноуральской «запретке» поддержали квадратными метрами
сегодня в 16:15
Молодых педагогов в южноуральской «запретке» поддержали квадратными метрами
Общество
Еманжелинцы посадили жен на шею, чтобы отпраздновать День города
сегодня в 15:55
Еманжелинцы посадили жен на шею, чтобы отпраздновать День города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6