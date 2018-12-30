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/ 10 взрослых и детей эвакуировали ночью из горящего дома в Копейске

10 взрослых и детей эвакуировали ночью из горящего дома в Копейске

Людям помогли выбраться из огня сотрудники Росгвардии.
сегодня в 15:39
  |  Происшествия

В Копейске 10 жителей двухэтажного дома могли не дождаться помощи в огне, если бы не сотрудники Росгвардии. Ночью 30 декабря они патрулировали улицу Калинина и заметили пламя и черный дым. Росгвардейцы вызвали пожарных и бросились к горящему дому. Выйти из здания самостоятельно его жильцы не смогли, один мужчина из окна второго этажа звал на помощь.

Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии, не задумываясь приступили к эвакуации людей, находящихся в доме. Обстановка осложнялась тем, что здание оказалось газифицировано и промедление могло привести к серьезным последствиям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Людей эвакуировали до приезда пожарных. Помощь медиков никому не потребовалась.

Пламя занялось в одной из квартир, но причина сейчас неизвестна. Ее установят пожарные дознаватели.

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