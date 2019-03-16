/ ТРК в Миассе полностью эвакуировали из-за пожарной тревоги

Источником паники стал фуд-корт комплекса.

Из ТРК «Слон» в Миассе эвакуировали людей. Пожарная сигнализация сработала в торговом комплексе днем 16 марта. Посетители и персонал ТРК вышли на улицу, следуя правилам техники безопасности. В это же время к «Слону» подъехали пожарные машины. Тревога не была учебной.

В фуд-корте произошло отключение электроэнергии, выключились вытяжки. Гарь от приготовления пищи поднималась вверх, и датчики сработали, как при пожаре. Были направлены 8 боевых расчетов и пожарная автолестница. Бойцы осмотрели здание, возгорание не было зафиксировано. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Напомним, что меньше года назад в ТРК «Слон» произошло серьезное ЧП — частично обвалился потолок. Пострадали посетители комплекса. На месте также работали спецслужбы.