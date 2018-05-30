/ 80 метров трамвайных путей вывезли неизвестные в районе ЧМЗ

Проблемы возникли у трамваев №3, 10 и 14.

Работе челябинского электротранспорта вновь препятствуют неизвестные. Ранее начальник предприятия сообщал, что в районе 2-й Павелецкой улицы неизвестные откручивают гайки с рельсов. Теперь злоумышленники просто увозят трамвайные пути.

В ночь с 29 на 30 мая было распилено и вывезено 6 тонн контррельсов. Это 80 метров путей, которые предотвращают сход трамвая.

Группа лиц работала слаженно: рельсы длиной 12 метров распиливались на куски примерно по 2 метра, грузились в автотранспортные средства, далее увозились в неизвестном направлении. Орудовали специальными резаками. В результате действий злоумышленников работники ЦХП и садоводы рискуют остаться без муниципального транспорта. — рассказали сайту «Первый областной» в ООО «ЧелябГЭТ».

Свой ущерб «ЧелябГЭТ» оценили в 2 миллиона рублей. Заявление по факту произошедшего уже рассматривает полиция.

Заявление зарегистрировано. В данный момент проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД по городу Челябинску.

Добавим, что по поврежденным путям ходят трамваи № 3, 10 и 14.

Напомним, почти месяц назад в районе 2-й Павелецкой улицы сошел с рельсов вагон. Причиной стало повреждение на трамвайных путях. Там выкрутили гайки. Полиция начала проверку. Сам «ЧелябГЭТ» связывает произошедшее с происками конкурентов в лице частных перевозчиков.