/ Трамвайные пути свяжут Копейск, Челябинск и Кременкуль

«Стратегия 2035» предполагает новую магистраль.

В среду, 29 августа, в ДК имени Кирова в Копейске была презентована стратегия развития города. Документ получил название «Стратегия 2035». Одним из нововведений программы является трамвайное сообщение между Копейском и Челябинском. Новая магистраль протянется через весь областной центр до поселка Кременкуль.

Этот трамвайный путь очень важен для развития Челябинской агломерации. Люди должны быть свободны в выборе работы, учебы, школ и детских садов. Кто-то, например, предпочитает работать в Челябинске, но жить — непременно в Копейске! И мы должны предоставить им такую возможность — максимально использовать преимущества населенных пунктов, которые тебя окружают. — рассказал начальник Управления экономического развития Копейска Андрей Исаков.

Сейчас планы на постройку магистрали Копейск — Челябинск — Кременкуль уже внесены в дорожную карту развития агломерации Челябинска. Отметим, что строительство дороги будет вестись из регионального бюджета.