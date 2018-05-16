/ Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске

Молодые люди трижды лишили доставщиков еды и денег.

В начале мая сотрудники служб доставки Челябинска трижды подвергались нападению. Мужчины по телефону заказывали доставку суши или пиццы, встречали курьеров на улице и похищали у них продукты питания и деньги. Незатейливая преступная схема предполагала нападение на курьеров с применением силы и перцового баллончика. Таким образом молодые люди «заработали» 11 тысяч рублей и еду.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску совместно с оперативниками из городского Управления МВД задержали подозреваемых. Ими оказались жители Курганской области, 1994 и 1996 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков. Задержанные проживали в съемной квартире в доме по улице Свободы в Советском районе недалеко от мест совершения преступлений. — сообщили сайту «Первый областной» в полиции Челябинска.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Разбой». Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.